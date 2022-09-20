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В России рассказали о возможностях модернизированного Т-90

ТАСС: модернизированный Т-90М получил повышающую защищенность новую башню

Фото: РИА Новости

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» является самой совершенной машиной в линейке Т-90. Усовершенствованный танк можно считать совершенно новой машиной. О возможностях Т-90М рассказали в публикации ТАСС.

Т-90М получил новую башню, которая позволила увеличить внутренний забронированный объем и улучшить защиту. Часть боеприпасов разместили в изолированном коробе на башне. Это позволило повысить живучесть танка. Защищенность машины обеспечивает модульный комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт» и решетчатые противокумулятивные экраны.

Танк получил усовершенствованную пушку калибра 125 миллиметров, которая позволяет применять современные бронебойные подкалиберные боеприпасы и управляемые ракеты. Отмечается, что прицел Т-90М способен через визирный канал распознать цель типа «танк» на дистанции до 5000 метров.

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Также Т-90М интегрирован в сетецентрическую систему тактического управления «Созвездие-М2». Машина способна обмениваться данными с беспилотниками, командным пунктом и другими танками в режиме реального времени.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что Россия усилит Западный военный округ танками Т-90М «Прорыв», которые по своим основным характеристикам не уступают перспективной машине Т-14 «Армата».

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Даниил Иринин
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