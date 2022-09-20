Девушку сравнили с сороконожкой в сети из-за аномально длинного торса

Блогершу emmielovescows сравнили с сороконожкой в сети из-за аномально длинного торса

Американская блогерша стала объектом насмешек в сети из-за нетипичных пропорций тела. Посты на эту тему она опубликовала на своей странице в TikTok, насчитывающей 4,6 миллиона лайков.

22-летняя пользовательница сети с никнеймом emmielovescows регулярно делится видео, в которых демонстрирует свою подтянутую фигуру. В одном из последних роликов, который стал вирусным и набрал 25 миллионов просмотров, девушка станцевала перед камерой в кроп-топе коричневого цвета в сочетании с шортами с заниженной линией талии.

Зрители обратили внимание на торс юзерши, посчитав его аномально длинным в сопоставлении с ее ногами. По этой причине подписчики принялись сравнивать героиню материала с сороконожкой в многочисленных комментариях. «Не могу отделаться от чувства, что она похожа на червя», «Вылитая сороконожка», «Почему у тебя такой длинный торс?», «Я испугалась ее пропорций», — писали они.

Американка, в свою очередь, ответила на одно из высказываний фанатов и заявила, что на самом деле ее рост составляет 160 сантиметров. «Вам всем надо поучиться вежливости», — подчеркнула emmielovescows в заключение.

В апреле блогерша Джоанна сделала в салоне модную стрижку и стала выглядеть как персонаж из фильмов о Гарри Поттере. Девушка рассказала, что попросила парикмахера постричь ее так же, как фотомодель на принесенном ею фото. Блогерша хотела, чтобы ей сделали каскад с прядями разной длины, обрамляющими лицо. Работа мастера оказалась неудачной, и подписчики сравнили девушку с персонажем из фильмов о Гарри Поттере — профессором Северусом Снейпом.