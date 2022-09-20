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Захватчик банка в Грузии потребовал удочку и флаг России

Напавший на филиал «Банка Грузии» в Кутаиси потребовал российский флаг, удочку и вертолет
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Кадр: телеграм-канал «Sputnik Грузия»

Вооруженный мужчина, ворвавшийся в один из филиалов «Банка Грузии» в Кутаиси, потребовал удочку, флаг России и вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Кроме того, в своих требованиях он указал два миллиона долларов, которые необходимо предоставить в течение трех часов.

На данный момент грузинская полиция смогла освободить двух заложниц. Утверждается, что нападавший взял в заложники клиентов и сотрудников банка.

В МВД страны уточнили, что было захвачено 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для быстрого и безопасного освобождения заложников, подчеркнули в ведомстве.

В МВД заявили, что началось расследование «по факту нападения на одно из отделений "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника в целях терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов».

Ранее стало известно о захвате заложников в банке вооруженным мужчиной в маске. По словам очевидцев, они увидели, как нападавший ворвался в здание, также были слышны звуки выстрелов.

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Кристина Есикова
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