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Вооруженный мужчина захватил заложников в банке Грузии

Вооруженный мужчина захватил заложников в банке грузинского города Кутаиси
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Фото: Алекс Шламов / РИА Новости

Вооруженный мужчина ворвался в маске в банк грузинского города Кутаиси и захватил заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Mtavari Arxi.

Утверждается, что «пока неизвестно, сколько заложников захватил мужчина и какие у него требования». Также уточняется, что на месте проводится спецоперация.

По словам очевидцев, они увидели, как вооруженный мужчина ворвался в филиал банка, также были слышны звуки выстрелов. Одна из очевидцев заявила, что, согласно распространенной информации, захватчик требует два миллиона валюты, но неизвестной какой.

Ранее вооруженный мужчина ворвался в здание филиала «Банка Грузии» в городе Кварели, на востоке страны. Нападавший взял в заложники 15 человек, угрожал им гранатой и требовал выкуп в полмиллиона лари (11,7 миллиона рублей).

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Кристина Есикова
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