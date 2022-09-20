Полиция освободила двух заложниц из банка в Грузии

Полиция Грузии спасла двух заложниц из захваченного банка в Кутаиси

Грузинская полиция освободила двух заложниц из банка в Кутаиси, который захватил вооруженный мужчина. Об этом написал Telegram-канал «Sputnik Грузия».

В МВД страны уточнили, что было захвачено 12 человек.

Утверждается, что нападавший взял в заложники клиентов и сотрудников банка. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, захватчик сделал предупредительный выстрел.

«Котята, принесите два миллиона долларов», — потребовал нападавший. Он подчеркнул, что деньги нужно выдать в течение трех часов.

Грузинское МВД подтвердило нападение и заявило, что проводятся «все необходимые и неотложные процедуры, также ведутся следственные и оперативные мероприятия».

Также в ведомстве сообщили, что началось расследование «по факту нападения на одно из отделений "Банка Грузии", террористического акта, захвата заложника в целях терроризма, а также незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов».

Ранее стало известно о захвате заложников в банке вооруженным мужчиной в маске.

