Красный Лиман обстреляли из «Ураганов»

ВСУ обстреляли Красный Лиман из РСЗО «Ураган»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Красный Лиман из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Не исключается, что после массированной арт-подготовки украинские военные снова предпримут попытку штурмовать город. Сообщается, что отряд «Кубань» и другие добровольческие и мобилизационные подразделения продолжают держать оборону, однако отбивать атаки становится сложнее.

20 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва в направлении города Красный Лиман под Донецком. По его словам, речь идет также о вылазках диверсионных групп.

Telegram-канал WarGonzo также сообщил, что ВСУ в настоящее время атакуют Красный Лиман с двух направлений. Защитники города рассказали каналу, что атака идет с запада и северо-запада одновременно.