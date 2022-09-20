Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Красный Лиман обстреляли из «Ураганов»

ВСУ обстреляли Красный Лиман из РСЗО «Ураган»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Красный Лиман из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Не исключается, что после массированной арт-подготовки украинские военные снова предпримут попытку штурмовать город. Сообщается, что отряд «Кубань» и другие добровольческие и мобилизационные подразделения продолжают держать оборону, однако отбивать атаки становится сложнее.

20 сентября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ предприняли безуспешную попытку прорыва в направлении города Красный Лиман под Донецком. По его словам, речь идет также о вылазках диверсионных групп.

Telegram-канал WarGonzo также сообщил, что ВСУ в настоящее время атакуют Красный Лиман с двух направлений. Защитники города рассказали каналу, что атака идет с запада и северо-запада одновременно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Описан порядок мобилизации в России
Пятеро мужчин предстанут перед судом за пытки матросов в Приморье
Во «Вкусно — и точка» назвали срок запуска доставки
Аллу Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии
Подсчитан объем выбрасываемых в Европе продуктов
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью доставки суши
Назван выгодоприобретатель от ситуации на Украине
ЦБ рассказал о нелегальных платежах в криптовалюте
Погибший в ДТП актер Пускепалис ехал в «броневике»
Хоккеист Федотов отказался обжаловать решение о призыве в армию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.