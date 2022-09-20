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Стало известно о сотрудничестве офицера США с главой Николаевской области

ТАСС: офицер США курирует главу Николаевской области Кима и генерал-майора ВСУ Марченко

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Офицер США курирует работу главы администрации Николаевской области, подконтрольной Киеву, Виталия Кима и генерал-майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Марченко. Об этом заявил представитель силовых структур Херсонской области ТАСС.

«Он [Ким – прим. «Ленты.ру»] живет на два города (...). По моим сведениям, и у него, и у Марченко — это командующий ВСУ в данном регионе — в Одессе непосредственно куратор, американский офицер», — утверждает собеседник агентства.

Он отметил, что по этой причине Ким находится «то в Одессе, то в Николаеве», который глава покинул «как минимум с прилета по зданию Николаевской ОГА (областная государственная администрация – прим. «Ленты.ру»)».

19 сентября Ким сбежал из Николаева из-за опасений ударов. Активисты подполья сделали листовки о его розыске. По их информации, «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу».

Ранее политик заявил, что подозревает всех граждан города в сотрудничестве с Россией.

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Кристина Есикова
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