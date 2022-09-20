Депутата КПРФ Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о педофилии

Во Владивостоке депутата КПРФ Самсонова осудили на 13 лет по делу о растлении ребенка

Во Владивостоке суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Заксобрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова по делу о педофилии. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщают РИА Новости.

Его признали виновным по статье 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

По данным следствия, депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, растлевал 11-летнего ребенка, показывая ему фаллоимитатор и рассказывая о назначении этого предмета.

Самсонова задержали 17 ноября 2021 года. Свою вину фигурант не признал, в знак несогласия со следственными действиями он объявлял голодовку. Позже его защита попросила возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова, однако это требование удовлетворено не было.