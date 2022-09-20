Российские и иностранные наемники столкнулись в Донбассе

Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с иностранными наемниками под Артемовском

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» столкнулись с иностранными наемниками в Донбассе. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Во время боев за распределительную подстанцию под Артемовском «вагнеровцы» обнаружили документы израильского военного и зарубежное оружие, брошенное бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении.

На кадрах, сделанных корреспондентом «Звезды», видно, как украинские военнослужащие разграбили все административные помещения, вскрыли сейфы и оставили «море вооружения, в том числе натовского производства».

«Конечно, административные здания потерпели разрушения, потому что ВСУ устраивали в них огневые точки, но вот инфраструктуру главную [бойцы "Вагнера"] постарались сохранить. Даже вода течет. То есть подстанцию удастся восстановить», — резюмировал журналист.

Во вторник, 20 сентября, офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что украинская армия отступает с позиций южнее Артемовска (переименован в Бахмут) с большими потерями.

Ранее он сообщил, что союзные войска продвигаются при наступлении в районе Соледара и Артемовска, и отметил, что после ряда удачных атак ВСУ понесли колоссальные потери.