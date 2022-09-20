Беспилотники заметят людей на дороге с помощью смартфонов

TechCrunch: Ford предложила определять пешеходов на дороге с помощью Bluetooth смартфонов

Американский автоконцерн Ford рассказал о работе над приложением для смартфона, с помощью которого автомобили будут определять пешеходов на дороге. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Анонс приложения, которое должно улучшить безопасность на дорогах, ожидается до конца недели. Компания предложила связать смартфоны пешеходов и велосипедистов в единую сеть, к которой будут подключаться автомобили с функциями автопилота. По словам инженеров Ford, в случае понимания местоположения других участников движения, машины смогут более эффективно реагировать на них.

Наладить связь с телефонами пешеходов и владельцев немеханического транспорта предложили с помощью стандарта Bluetooth Low Energy, поддержка которого присутствует почти в каждом смарфтоне. По словам инженеров, новая функция призвана дополнить, а не заменить систему Ford Co-Pilot360, которая может обнаруживать пешеходов на дороге и предупреждать об этом водителя.

«Вместо того чтобы полагаться на камеры или радары, которые могут обнаруживать людей и объекты только в пределах прямой видимости, Bluetooth Low Energy использует радиоволны для обнаружения всех препятствий», — отметили журналисты медиа.

В июле стало известно, что вышедшее обновление автопилота Tesla позволило электрокарам избегать ямы на дороге. По словам журналистов, это первое подтверждение, что автомобили компании Илона Маска способны сканировать с помощью своих сенсоров дорожное полотно.