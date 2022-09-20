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В Запорожской области назвали задачи добровольческих батальонов

Глава Запорожской области Балицкий: добровольческие батальоны будут защищать города от ДРГ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назвал задачи, которые будут выполнять сформированные в регионе добровольческие батальоны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, первый добровольческий батальон будет состоять из 240 человек, которые пройдут всю необходимую военную подготовку и будут защищать города от диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«Это люди, которые вряд ли пойдут на нулевую отметку боестолкновений, потому что у них недостаточно военной подготовки. А без военной подготовки их никто туда не отправит — мы не украинская армия. Эти батальоны будут проходить военную подготовку пока для защиты своей земли, своих городов — в первую очередь от ДРГ», — пояснил Балицкий.

20 сентября глава администрации Запорожской области подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов. При этом он отметил, что в настоящее время многие местные жители уже принимают участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил России. До этого идею создания добровольческих батальонов также поддержал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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Алевтина Запольская
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