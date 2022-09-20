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В Энергодаре сообщили о повреждении из-за обстрела системы охлаждения ЗАЭС

Администрация Энергодара сообщила о повреждении системы охлаждения ЗАЭС из-за обстрела ВСУ

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в своем Telegram-канале сообщает администрация Энергодара.

Отмечается, что к началу обстрела в столовой находились работники станции. По данным администрации города, из сотрудников и охраны ЗАЭС никто не пострадал.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что референдум о присоединении региона к России пройдет 23-27 сентября. По его словам, в настоящее время в области есть все условия для того, чтобы каждый местный житель смог проголосовать.

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Алевтина Запольская
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