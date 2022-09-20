Запад обвинили в высокомерии по отношению к России

Профессор Университета Сучжоу Чжикай обвинил США и ЕС в высокомерии по отношению к России

Профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай обвинил в высокомерии по отношению к России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и Европейского союза по отношению к Москве.

«Только посмотрите на то, как они накладывают санкции — их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза», — сказал он.

Чжикай добавил, что независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире и как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Пекина к Москве останется прежним.

Накануне в Кремле заявили об отсутствии цели у России и КНР «рулить» всем миром.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на этой неделе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.

