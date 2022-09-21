Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина полетел на другой конец света к возлюбленной и вернулся через два дня

Студент из США пролетел 20 часов ради встречи с австралийской возлюбленной из интернета

Фото: John McArthur / Unsplash

Мужчина из Огайо, США, пролетел 20 часов до австралийского Мельбурна ради встречи с возлюбленной из интернета, и вернулся домой через два дня. Об этом сообщает LADbible.

Студент по имени Калеб познакомился с девушкой из Австралии по имени Сесилия два года назад. Молодые люди переписывались по электронной почте, а потом начали регулярно созваниваться. В итоге американец решил отправиться на другой конец света, чтобы увидеть девушку лично.

Сначала Калеб полетел в Сидней, где сотрудники миграционной службы поинтересовались о цели и сроках его визита, а также спросили, сколько у него с собой денег. Оказалось, что у студента было всего 130 долларов, а оставаться в стране он намеревался две недели. Американец попытался убедить сотрудников службы в том, что его ждет девушка, и у него есть опыт жизни и с более скромным бюджетом.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Когда Калеба попросили позвонить Сесилии, выяснилось, что у него не было ее номера телефона. Поскольку она ожидала его в аэропорту Мельбурна, сотрудникам службы безопасности удалось с ней связаться и получить подтверждение, что она ожидает гостя.

В итоге влюбленному студенту все же удалось добраться до девушки. Почему Калеб сказал сотрудникам миграционной службы, что у него нет номера Сесилии, неизвестно. Из аэропорта они поехали в дом девушки, где провели всего два дня вместо запланированных двух недель. Через 48 часов после прилета американец по неизвестной причине убыл обратно на родину.

Ранее сообщалось, что пользователи сети посмеялись над британцем по имени Дункан Робб, который пытался за небольшие деньги попасть на концерт любимой американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Вместо этого мужчина случайно купил билеты на выступление шотландской кавер-группы с созвучным названием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Шойгу перечислил категории подлежащих мобилизации граждан
Путин пообещал использовать все имеющиеся средства для защиты России
Рэпер Kodak Black призвал не снимать его на камеры в целях безопасности
Борец с коррупцией три года игнорировал незаконную сауну родственника в Ельце
В Херсонской области заявили о желающих участвовать в спецоперации добровольцах
Шойгу назвал главную цель частичной мобилизации в России
Бывшему чиновнику управления по делам президента России запросили шесть лет
Мужчина полетел на другой конец света к возлюбленной и вернулся через два дня
Шойгу назвал две не подлежащие частичной мобилизации категории граждан
UFC подписал рекордный контракт с американским бойцом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.