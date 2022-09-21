Мужчина полетел на другой конец света к возлюбленной и вернулся через два дня

Студент из США пролетел 20 часов ради встречи с австралийской возлюбленной из интернета

Мужчина из Огайо, США, пролетел 20 часов до австралийского Мельбурна ради встречи с возлюбленной из интернета, и вернулся домой через два дня. Об этом сообщает LADbible.

Студент по имени Калеб познакомился с девушкой из Австралии по имени Сесилия два года назад. Молодые люди переписывались по электронной почте, а потом начали регулярно созваниваться. В итоге американец решил отправиться на другой конец света, чтобы увидеть девушку лично.

Сначала Калеб полетел в Сидней, где сотрудники миграционной службы поинтересовались о цели и сроках его визита, а также спросили, сколько у него с собой денег. Оказалось, что у студента было всего 130 долларов, а оставаться в стране он намеревался две недели. Американец попытался убедить сотрудников службы в том, что его ждет девушка, и у него есть опыт жизни и с более скромным бюджетом.

Когда Калеба попросили позвонить Сесилии, выяснилось, что у него не было ее номера телефона. Поскольку она ожидала его в аэропорту Мельбурна, сотрудникам службы безопасности удалось с ней связаться и получить подтверждение, что она ожидает гостя.

В итоге влюбленному студенту все же удалось добраться до девушки. Почему Калеб сказал сотрудникам миграционной службы, что у него нет номера Сесилии, неизвестно. Из аэропорта они поехали в дом девушки, где провели всего два дня вместо запланированных двух недель. Через 48 часов после прилета американец по неизвестной причине убыл обратно на родину.

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