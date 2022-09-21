Президент Боливии рассказал об «отличных» отношениях с Путиным

Президент Боливии Арсе рассказал об «отличных» отношениях с Путиным

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что имеет «отличные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили главу Боливии прокомментировать текущие отношения с Россией в свете происходящих в настоящее время событий в мире. «У меня с президентом Путиным отличные, отличные отношения», — подчеркнул Арсе.

Ранее сообщалось, что антироссийские санкции привели к экономическому поражению западных стран в Латинской Америке.

В июне бывший президент Боливии Эво Моралес указал, что прошедший Саммит Америк, на который отказались приезжать лидеры ряда государств, показал, что США теряют контроль над Латинской Америкой. По мнению политика, саммит стал провалом для Вашингтона и Организации американских государств.