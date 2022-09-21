Гинеколог назвала вызывающие рак яичников продукты

Гинеколог Ольга Каплина: колбасы и чипсы увеличивают риск развития рака яичников

Колбасы, выпечка, чипсы и другие вредные продукты увеличивают риск развития рака щитовидной железы и яичников, рассказала гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина. В своем Telegram-канале она назвала и другие продукты, стимулирующие развитие смертельной болезни.

Каплина отметила, что всегда ориентирует своих пациенток на правильное питание, так как без него невозможно избавиться от проблем с весом или сохранить здоровье.

Если в рационе человека преобладают продукты с повышенным количеством простых углеводов, то у него велик шанс получить инсулинорезистентность из-за лишнего веса. «Вынуждена огорчить, но чай с сахаром, ложка сахара в кашу и кофе с сиропом не самая здоровая еда для организма», — сказала гинеколог-эндокринолог.

По ее мнению, все лишнее, что съедает человек, откладывается запасами на будущее. Избыток жировой ткани повышает риск развития сахарного диабета II типа и прогрессирования синдрома поликистозных яичников. Плохо сказывается вредная еда и на сердечно-сосудистой системе, так как происходит повреждение стенок сосудов, добавила Каплина.

Есть и такие продукты, которые увеличивают риск развития рака, например, щитовидной железы и яичников, предупредила гинеколог. Это выпечка и продукты с трансжирами — колбасы, чипсы.

Вредные привычки — курение, алкоголизм, увлечение фастфудом и прочими вредными продуктами — становятся причиной инсульта, инфаркта, преждевременного угасания репродуктивной функции, подытожила Каплина.

Ранее Ольга Каплина рассказала, как правильно пить антибиотики. Она напомнила, что для назначения антибиотиков требуются жесткие показания.