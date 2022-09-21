В Госдуме объявили о формировании новых частей для защиты границ России

Депутат Картаполов объявил о формировании новых частей для защиты госграниц России

В России будут сформированы новые части для защиты государственных границ. Такое объявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Интерфаксу».

Он пояснил, что новые части нужны для создания «оперативной глубины» на направлениях специальной операции на Украине.

Кроме того, по данным Картаполова, в первую очередь частичная мобилизация коснется солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет. Депутат напомнил, что в России есть три разряда военнообязанных.

«Первый — это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет, и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них», — сказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу после объявления в России частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.