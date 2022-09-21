В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина

Песков заявил, что точных сроков послания Путина Федеральному Собранию пока нет

Точных сроков оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию пока нет. Так ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Пока точных планов нет, будем вас информировать своевременно», — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о датах проведения послания главы государства Федеральному Собранию, прямой линии и большой пресс-конференции, также заявлял, что Кремль пока не определился с ними.

До этого в Кремле допускали, что послание Федеральному Собранию могут отложить на осень.

В начале сентября Песков сообщал, что послание президента состоится до конца 2022 года.