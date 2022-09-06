Кремль назвал сроки проведения послания Путина Федеральному Собранию
Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию состоится до конца года
Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоится до конца года. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК, его цитирует ТАСС.
«(...) До конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал Песков.
По его словам, прямая линия с главой государства также состоится. При этом со временем придется определиться дополнительно, подчеркнул он.
Ранее Песков, отвечая на вопрос о датах проведения послания главы государства Федеральному Собранию, прямой линии и большой пресс-конференции, заявил, что Кремль пока не определился с ними.
До этого в Кремле допускали, что послание Федеральному Собранию могут отложить на осень.