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Кремль назвал сроки проведения послания Путина Федеральному Собранию

Песков заявил, что послание Путина Федеральному Собранию состоится до конца года

Фото: Alexandr Demyanchuk / Reuters

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию состоится до конца года. Такие сроки назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК, его цитирует ТАСС.

«(...) До конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал Песков.

По его словам, прямая линия с главой государства также состоится. При этом со временем придется определиться дополнительно, подчеркнул он.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о датах проведения послания главы государства Федеральному Собранию, прямой линии и большой пресс-конференции, заявил, что Кремль пока не определился с ними.

До этого в Кремле допускали, что послание Федеральному Собранию могут отложить на осень.

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Анастасия Шейкина
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