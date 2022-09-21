Врач перечислила провоцируемые использованием гаджетов перед сном болезни

Врач Кирдянкина: использование гаджетов перед сном провоцирует депрессию у подростков

Неограниченное использование смартфонов перед сном приводит к ряду негативных последствий для здоровья, в частности, это провоцирует бессонницу и депрессию у подростков, предупредила Наталия Кирдянкина, врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие болезни, провоцируемые данной вредной привычкой.

Чрезмерное использование гаджетов влияет на физическое и ментальное здоровье, уверена эндокринолог.

Нечеткость зрения, боль в запястьях или шее, а также головная боль — лишь немногие последствия неограниченного использования смартфонов. Также это может привести к некоторым психическим или поведенческим проблемам. Например, к неадекватным реакциям, сложностям в учебе или на работе, уменьшению социального взаимодействия в реальной жизни и, как следствие, к расстройству отношений Наталия Кирдянкина Врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr

Проблема связана с тем, что светодиодные экраны излучают большое количество синего света, объяснила Кирдянкина. Его воздействие на организм вечером может подавить выработку гормона мелатонина, способствующего засыпанию и качественному ночному отдыху. Поэтому важно не злоупотреблять смартфоном за два-три часа до сна.

Кроме того, на сегодняшний день существенной проблемой является неограниченное использование смартфонов перед сном детьми. «Эта привычка действительно чаще всего становится первопричиной бессонницы, беспокойства, стресса и депрессии у подростков. Злоупотребление гаджетами также может привести к более серьезным последствиям — дневному сомнамбулизму и случайным вспышкам агрессии», — прокомментировала эндокринолог.

Также Кирдянкина со ссылкой на проведенное учеными исследование отметила, что беспокойное состояние, личностная тревожность и депрессия были выше в группе добровольцев, злоупотребляющих гаджетами, чем в той, в которой не так часто пользовались телефоном.

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