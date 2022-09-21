Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислила провоцируемые использованием гаджетов перед сном болезни

Врач Кирдянкина: использование гаджетов перед сном провоцирует депрессию у подростков

Фото: Victoria Heath / Unsplash

Неограниченное использование смартфонов перед сном приводит к ряду негативных последствий для здоровья, в частности, это провоцирует бессонницу и депрессию у подростков, предупредила Наталия Кирдянкина, врач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила эти и другие болезни, провоцируемые данной вредной привычкой.

Чрезмерное использование гаджетов влияет на физическое и ментальное здоровье, уверена эндокринолог.

Нечеткость зрения, боль в запястьях или шее, а также головная боль — лишь немногие последствия неограниченного использования смартфонов. Также это может привести к некоторым психическим или поведенческим проблемам. Например, к неадекватным реакциям, сложностям в учебе или на работе, уменьшению социального взаимодействия в реальной жизни и, как следствие, к расстройству отношений

Наталия КирдянкинаВрач-эндокринолог медицинского центра Verba Mayr

Проблема связана с тем, что светодиодные экраны излучают большое количество синего света, объяснила Кирдянкина. Его воздействие на организм вечером может подавить выработку гормона мелатонина, способствующего засыпанию и качественному ночному отдыху. Поэтому важно не злоупотреблять смартфоном за два-три часа до сна.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Кроме того, на сегодняшний день существенной проблемой является неограниченное использование смартфонов перед сном детьми. «Эта привычка действительно чаще всего становится первопричиной бессонницы, беспокойства, стресса и депрессии у подростков. Злоупотребление гаджетами также может привести к более серьезным последствиям — дневному сомнамбулизму и случайным вспышкам агрессии», — прокомментировала эндокринолог.

Также Кирдянкина со ссылкой на проведенное учеными исследование отметила, что беспокойное состояние, личностная тревожность и депрессия были выше в группе добровольцев, злоупотребляющих гаджетами, чем в той, в которой не так часто пользовались телефоном.

Ранее психолог Татьяна Шантур назвала основные причины ночных кошмаров. На качестве сна, в частности, сказываются негативные эмоции, токсичная атмосфера на работе, подавленная агрессия и нездоровая атмосфера в семье, заявила специалистка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС
Выдвинута гипотеза происхождения жизни в глине
Международная федерация дзюдо отстранила россиян от соревнований
Пресняков рассказал о жизни в интернате
Дочь Никиты Михалкова рассказала об отношениях с отцом
Россия останется на МКС до 2028 года
В России рассказали о необходимых мерах поддержки населения при мобилизации
Лавров рассказал о степени участия США в конфликте на Украине
Кадыров заявил об ответственности США за вероятный «новый Чернобыль»
Модель плюс-сайз раскрыла мужчинам «правильный» способ любить полных девушек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.