Helsingin Sanomat: отказ финской Gasum от СПГ из России увеличит доходы Москвы

Госкомпания Финляндии Gasum продолжает покупать сжиженный природный газ (СПГ) из России в рамках актуального контракта. В противном случае ей придется осуществлять выплаты из-за условия «бери или плати», поэтому отказ от топлива увеличит доходы Москвы, сообщает Helsingin Sanomat.

Директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен пожаловалась, что компания импортирует российский газ по морю в среднем 2,5 раза в месяц. Gasum заключила долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» на поставку СПГ, однако пункты по его оплате рублями, как и по оплате трубопроводного газа, не появились. «В этом отношении контракт по-прежнему действителен, поэтому мы продолжили импорт», — подчеркнула Вяйсянен.

Представитель финской компании объяснила, что модель договора «бери или плати» предполагает закупку определенного объема СПГ в России. «Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него», — отметила она.

Эксперт по газовому рынку Хейкки Линдфорс добавил, что импорт российского газа остановится только при появлении «политических санкций». Если Финляндия откажется от контракта сейчас, то будет тратить средства впустую. «В таком случае получится так, что мы будем вынуждены платить за газ в любом случае, хотя Россия продаст этот газ другим странам и получит от этого еще большие доходы», — объяснил он.

Ранее Финляндию назвали страной-рекордсменом по сокращению потребления газа. При этом в стране не заметили «значительных перебоев» в производстве или отоплении зданий.