Названа страна-рекордсмен по сокращению потребления газа

Финляндия установила рекорд в ЕС по снижению потребления природного газа

Финляндия в первой половине года в два раза снизила потребление природного газа, установив рекорд, пишет газета Helsingin Sanomat. При этом в стране не было зафиксировано «значительных перебоев» в производстве или отоплении домов.

С января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов газа. Это почти вдвое ниже, чем за аналогичный период 2021 года (17,8 тераватт-часов). Издание назвало Финляндию страной-рекордсменом в ЕС по снижению потребления топлива. По данным аналитического центра Brugel, ни одна другая страна Евросоюза не смогла настолько сократить потребление газа.

В первой половине года потребление топлива в ЕС упало только на шесть процентов в годовом выражении, а в некоторых странах даже был зафиксирован небольшой рост.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила сдержать беспрецедентный рост цен на газ в регионе с помощью введения временного налога на сверхприбыль энергетических компаний. Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году.