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Причастных к обстрелам Херсонской области бойцов ВСУ пообещали наказать

Стремоусов заявил, что все обстреливающие Херсонскую область сядут на скамью подсудимых
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинские военные, причастные к обстрелам Херсонской области, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

Он пообещал наказать всех, кто участвует в обстрелах региона. К ответственности будут привлечены не только бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и наемники. «Все они будут сидеть на скамье подсудимых», — сказал замглавы администрации.

Ранее Стремоусов сообщил, что попытки наступления ВСУ на Херсонскую область терпят крах. Украинские военные «постоянно попадают под огонь и несут большие потери», заявил он. В настоящий момент регион находится под защитой союзных сил.

20 сентября власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму о вхождении в состав России. Уточнялось, что регион войдет в состав РФ в своих административных границах. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Власти также пообещали не преследовать противников присоединения региона к России.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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