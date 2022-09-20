Власти Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Власти Херсонской области 20 сентября сделают заявление по референдуму о вхождении в РФ

Власти Херсонской области планируют 20 сентября сделать заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в обращении в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области — прим. «Ленты.ру»), которое на самом деле ждут все», — анонсировал он заявление.

Ранее Стремоусов заявил, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России. По его словам, люди хотят уверенности в том, что их не оставят.

19 сентября посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что регион ждет обратной связи от Москвы после просьбы Общественной палаты к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом России. По словам Мирошника, после получения ответа России можно будет говорить о процедуре проведения референдума.