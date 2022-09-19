ЛНР призвала Россию к обратной связи после просьбы о проведении референдума

Посол Мирошник: ЛНР ждет реакции России на просьбу ОП к Пасечнику о проведении референдума

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что регион ждет обратной связи от Москвы после просьбы Общественной палаты (ОП) к главе ЛНР Леониду Пасечнику провести референдум о признании ее субъектом России. Об этом сообщает ТАСС.

«Для нас это крайне важно, мы хотим получить обратную реакцию, каким образом будет она озвучена и какие встречные действия последуют со стороны России», — отметил он.

По словам Мирошника, после получения ответа России можно будет говорить о процедуре проведения референдума, «чтобы республики Донбасса из статуса независимых стали республиками внутри Российской Федерации».

Ранее общественная палата ЛНР обратилась к главе региона Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. «Свой выбор жители Донбасса сделали еще в 2014 году на референдуме о самоопределении ЛНР, и все эти годы верили, что обязательно последует второй, который осуществит нашу мечту вернуться домой — в Российскую Федерацию», — заявила зампредседателя ОП ЛНР Лина Вокалова.