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Российский «Союз» с астронавтом НАСА стартовал с Байконура

С космодрома Байконур стартовал российский «Союз» с астронавтом НАСА

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-22», получившая название «К.Э. Циолковский», следует из трансляции, ведущейся «Роскосмосом».

На борту космического корабля находятся космонавты госкорпорации Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт НАСА Франциско Рубио.

Стыковка «Союз МС-22» с малым исследовательским модулем «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) намечена на 20:11 мск.

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В сентябре «Роскосмос» сообщал, что американская делегация с представителями НАСА прибыла на Байконур.

В том же месяце «Интерфакс» рассказал, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и администратор НАСА Билл Нельсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили насущные проблемы.

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Иван Потапов
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