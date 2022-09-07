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Главы НАСА и «Роскосмоса» обсудили проблемы по телефону

Главы НАСА и «Роскосмоса» Нельсон и Борисов обсудили проблемы по телефону
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и администратор НАСА Билл Нельсон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили насущные проблемы. Об этом сообщает «Интерфакс».

О беседе Борисов рассказал в ходе VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

В августе «Роскосмос» сообщил, что запуск к Международной космической станции (МКС) пилотируемого космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет россиянка Анна Кикина, состоится 3 октября 2022 года.

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В июле Центр подготовки космонавтов сообщил, что Кикина отправилась в США для прохождения трехнедельной подготовки перед полетом на Crew Dragon.

В марте издание ArsTechnica заметило, что НАСА хотело бы продолжить полеты на российских космических кораблях «Союз» к МКС американских и европейских астронавтов.

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Иван Потапов
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