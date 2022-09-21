Путин напомнил об ответственности каждого за защиту России

Президент Путин заявил, что ответственность за защиту России лежит на каждом

На каждом лежит колоссальная ответственность за Россию, ее укрепление и защиту. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в Великом Новгороде во время выступления на мероприятиях к 1160-летию государственности, передает РИА Новости.

«Ответственность за укрепление Родины лежит на каждом», — напомнил Путин. Он подчеркнул, что быть патриотом — суть и характер российского народа.

Глава государства также отметил, что для России в нынешней ситуации смертельно опасно ослаблять свой суверенитет.

По мнению Путина, многие россияне демонстрируют патриотизм во время спецоперации на Украине. Российские военнослужащие бьются отважно, плечом к плечу — как братья, добавил он.

21 сентября президент России обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем Путин отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.