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Туристка раскрыла секрет спокойного перелета с детьми и прослыла гением в сети

Туристка поделилась лайфхаком комфортного перелета с маленькими детьми с папкой с файлами

Фото: Shutterstock

Туристка поделилась в своем TikTok секретом комфортного перелета с маленькими детьми и прослыла гением в сети. О ее лайфхаке сообщает Daily Star.

Перед полетом пассажирка приобрела папку с файлами, которую наполнила раскрасками, маленькими игрушками, книжками, наклейками, наборами для творчества, ручками и мелками. Женщина призналась, что это обеспечило ей спокойный перелет, поскольку различные активности постоянно занимали внимание ее двухлетней дочери.

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Путешественница также раскрыла, что она сделала еще одну папку для своего пятилетнего сына со множеством отделений для игрушек, книг и канцелярских принадлежностей из старого чехла для ноутбука.

Совет туристки очень понравился ее подписчикам. «Вы гений! Обязательно сделаю для детей, спасибо», «Очень хороший лайфхак», — написали они.

Ранее в сентябре пассажир рассказал, что во время перелета с женой и двумя детьми его двухлетняя дочь начала сильно капризничать, несмотря на попытки родителей ее успокоить. В результате попутчики возмутились происходящим и раскритиковали мужчину, обвинив его в неумении воспитывать детей.

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Ксения Жарова
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