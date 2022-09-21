Туристка раскрыла секрет спокойного перелета с детьми и прослыла гением в сети

Туристка поделилась лайфхаком комфортного перелета с маленькими детьми с папкой с файлами

Туристка поделилась в своем TikTok секретом комфортного перелета с маленькими детьми и прослыла гением в сети. О ее лайфхаке сообщает Daily Star.

Перед полетом пассажирка приобрела папку с файлами, которую наполнила раскрасками, маленькими игрушками, книжками, наклейками, наборами для творчества, ручками и мелками. Женщина призналась, что это обеспечило ей спокойный перелет, поскольку различные активности постоянно занимали внимание ее двухлетней дочери.

Путешественница также раскрыла, что она сделала еще одну папку для своего пятилетнего сына со множеством отделений для игрушек, книг и канцелярских принадлежностей из старого чехла для ноутбука.

Совет туристки очень понравился ее подписчикам. «Вы гений! Обязательно сделаю для детей, спасибо», «Очень хороший лайфхак», — написали они.

Ранее в сентябре пассажир рассказал, что во время перелета с женой и двумя детьми его двухлетняя дочь начала сильно капризничать, несмотря на попытки родителей ее успокоить. В результате попутчики возмутились происходящим и раскритиковали мужчину, обвинив его в неумении воспитывать детей.

