Пассажир возмутился критикой плачущих в самолете детей и вызвал споры в сети

Мужчина полетел на самолете с двухлетним ребенком и вызвал споры в сети из-за его плача

Мужчина удивился недовольством пассажиров из-за кричащих детей в самолете и вызвал споры среди пользователей сети. Соответствующий пост был опубликован на Reddit, на него обратило внимание издание The Sun.

По словам автора треда, он путешествовал вместе с женой и двумя детьми в возрасте двух и семи лет. В полете младший ребенок стал капризничать — девочка плакала несмотря на попытки родителей ее успокоить. «Мы с супругой пытались развлечь ее, но малышка слишком хотела двигаться», — написал мужчина.

В результате остальные пассажиры возмутились из-за плачущего ребенка и обрушились на мужчину с критикой, обвинив в неумении воспитывать детей. «Нам очень жаль, что мы доставили неудобства стольким людям. Но мы пытались сделать все возможное», — отметил он.

Пост спровоцировал дискуссию среди юзеров, некоторые из них согласились с пассажирами. «Все замечания справедливы, вам надо было пройтись с девочкой по салону самолета. Это лучше, чем слышать крики чужих отпрысков», «Детям младше пяти лет надо запретить летать в самолетах», — писали они.

Другие подписчики встали на сторону мужчины. «Удивительно, но иногда семьям с маленькими детьми нужно куда-то летать. Хотите идеальной тишины — арендуйте частный самолет», «В данной ситуации всем испортил полет не ребенок, а громкий мужчина со своим недовольством», — комментировали пользователи сети.

Ранее в июле авиакомпания Qantas по ошибке пересадила годовалого ребенка в другой самолет отдельно от родителей, заставив семью провести более 20 часов в аэропорту. Перед обратным рейсом выяснилось, что перевозчик внес изменения в бронирование авиабилетов — девочке предлагалось полететь отдельно от родителей.