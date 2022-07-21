Годовалого ребенка по ошибке пересадили в другой самолет отдельно от родителей

Авиакомпания Qantas по ошибке пересадила годовалого ребенка в другой самолет

Авиакомпания Qantas по ошибке пересадила годовалого ребенка в другой самолет отдельно от родителей, заставив семью провести более 20 часов в аэропорту. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, Стефани (Stephanie) и Эндрю Брэм (Andrew Braham) с 13-месячной дочерью возвращались в Австралию после путешествия по Европе.

Перед обратным рейсом выяснилось, что перевозчик внес изменения в бронирование авиабилетов — годовалой девочке предлагалось полететь отдельно от родителей. По словам туристов, они потратили целый день в попытке дозвониться до службы поддержки Qantas, чтобы поменять билеты.

В итоге авиакомпания предоставила авиабилеты на другой рейс, который состоится на 12 дней позже запланированного изначально. Сейчас путешественники вынуждены остаться в Риме почти на две недели.

Позже представители Qantas принесли ивинения семье и пообещали предоставить компенсацию за проживание в Европе.

Ранее в июле американская авиакомпания American Airlines потеряла 12-летнего ребенка, севшего на рейс без родителей. Так, женщина отправила свою дочь одну для встречи с отцом в другой город на самолете, однако после посадки выяснилось, что девочка пропала.

