Экс-депутат Рады назвал способ для Коломойского избежать ареста и выдачи в США

Экс-депутат Рады Царев: Коломойский надеется пересидеть Байдена, но его арест возможен

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с «Украиной.ру» назвал способ для украинского олигарха Игоря Коломойского избежать ареста и выдачи в США.

По мнению бывшего парламентария, бизнесмен надеется «пересидеть» американского президента Джо Байдена, но после обысков Вашингтон вполне может потребовать его выдачи. При этом Киев не сможет отказать, поскольку олигарх лишен украинского гражданства.

«В США против него возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас Коломойский надеется пересидеть Байдена. Но его арест возможен. Сначала арест, а потом выдача», — подчеркнул Царев.

Однако, по словам депутата, соответствующего ордера в настоящее время нет ни на Украине, ни в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что у украинского олигарха Игоря Коломойского провели обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». Известно, что Коломойский пока не проходит по делу как обвиняемый, обвинение ему не предъявлялось.

В июле журналисты выяснили, что паспорт олигарха был признан недействительным Миграционной службой Украины.

