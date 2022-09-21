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Спорт

Клуб НХЛ заключил крупнейший контракт в истории лиги

«Колорадо» заключил с канадцем Натаном Маккинноном крупнейший контракт в истории НХЛ

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» заключил с канадским нападающим Натаном Маккинноном крупнейший контракт в истории. Об это сообщается на официальном сайте команды.

Сумма соглашения оценивается в 100,8 миллиона долларов за восемь лет. Среднегодовая зарплата 27-летнего форварда составит 12,6 миллиона долларов. Маккиннон станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Он сместит с первой строчки капитана «Эдмонтон Ойлерз» Конора Макдэвида, который получает на 100 тысяч долларов в год меньше.

Новый контракт Маккиннона вступит в силу в сезоне-2023/24. В нем прописан полный запрет на обмен в другие команды. Нынешняя зарплата нападающего в клубе два раза меньше той, что предусмотрена по следующему соглашению.

Маккиннон выступает за «Колорадо» с 2013 года. В минувшем сезоне вместе с клубом форвард выиграл Кубок Стэнли, набрав в 20 матчах плей‑офф 24 очка по системе «гол плюс пас».

Ксения Курашкина
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