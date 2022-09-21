На российских маркетплейсах стали продавать больше товаров Apple

«Ъ»: на российских маркетплейсах стали продавать больше продукции Apple

После легализации программы параллельного импорта в России на местных маркетплейсах стало больше продавцов техники Apple. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Например, на Wildberries с мая число таких продавцов выросло на 61 процент. Источник издания на рынке потребительской электроники сообщил, что потенциальным покупателям предлагают уже ввезенный товар, заказать технику пока невозможно из-за длительности и непредсказуемости доставки. В «СберМегаМаркете» не отметили значительного увеличения количества продавцов продукции Apple, однако обратили внимание на рост продаж товаров этой марки. С мая по август оборот вырос на 305 процентов.

Смартфоны iPhone, ввезенные в Россию после прекращения прямых поставок, на маркетплейсах сейчас продаются дешевле, чем в розничных магазинах, которые раньше были официальными реселлерами бренда. К примеру, цены на обычный iPhone 13 в цвете «альпийский зеленый» варьируются от 54,4 тысячи рублей до 65 тысяч рублей. При этом в крупных торговых сетях такой же телефон стоит около 77 тысяч рублей. iPhone 13 Pro в том же цвете продается на Ozon за 69,2 тысячи рублей, в то время как а магазине «М.Видео» — за 115,9 тысячи рублей.

Гарантийное обслуживание распространяется на официальную продукцию Apple вне зависимости от того, где она была приобретена, сообщила продакт-менеджер Apple в компании diHouse Любовь Морозова. Однако пока остается неясным, продолжает ли американская компания софинансировать затраты на ремонт в авторизированных сервисных центрах, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он также предупредил, что на маркетплейсе покупатель рискует получить восстановленное устройство под видом нового. Кусков связывает это с тем, что небольших продавцов сложнее привлечь к ответственности, чем крупные магазины.

Ранее продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона. Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов невозможно легально сбывать на российском рынке.