Экспорт смартфонов из Китая в Россию вырос в 5 раз

РБК: экспорт смартфонов из Китая в Россию с марта вырос почти в 5 раз до 2,9 миллиона штук

Экспорт телефонов и смартфонов из Китая в Россию увеличился в августе на 5,5 процента по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году и составил 421 миллион долларов, или 25,4 миллиарда рублей по среднему курсу Центробанка на тот момент. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные китайской таможни.

Отмечается, что по сравнению с июлем в августе показатель вырос на 35 процентов, однако он не превосходит рекордный результат января в 657,6 миллиона долларов. При этом в январе и феврале объем экспорта гаджетов из Китая превысил на 50,5 и 14 процента аналогичные данные за 2021 год. В марте показатель упал до 213 миллионов долларов, а в мае — до 151,4 миллиона.

После объем поставок устройств из Китая в Россию стал расти, но в июле он на 29 процентов был меньше результатов того же месяца в 2021 году. Около 308 миллионов долларов (или три четверти от указанных показателей) составили экспорт смартфонов, остальное заняли поставки беспроводных устройств для автомобилей, раций и других гаджетов. При этом в численном объеме поставки смартфон увеличились до 2,9 миллиона штук, что в 4,8 раза превышает результату марта и на 40 процентов итог января.

Ранее продавцов iPhone 14 обвинили в нарушении закона. Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что новые модели смартфонов невозможно легально сбывать на российском рынке.