Названа категория не подходящих для мобилизации россиян

Секретарь СПЧ Точенов заявил, что ограниченно годных к службе россиян призывать не будут

Ограниченно годные к военной службе россияне (категория В) не подлежат частичной мобилизации, которую объявил президент России Владимир Путин. Такую категорию граждан назвал в интервью РИА Новости секретарь Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.

В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации. Он уточнил, что будут призываться из запаса россияне, которые уже имеют боевой опыт, или же те, у кого нужная для армии военно-учетная специальность. По подсчетам Министерства обороны, всего будет призвано 300 тысяч резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заявил, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.