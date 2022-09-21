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В Германии прокомментировали объявление частичной мобилизации в России

Министр экономики ФРГ Хабек назвал решение о мобилизации в России неправильным
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Решение президента России Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию является неправильным. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters.

Хабек назвал мобилизацию плохим развитием событий. По его словам, правительство ФРГ ведет консультации о дальнейших действиях.

Ранее глава МИД Великобритании Джиллиан Киган заявила, что слова президента России Владимира Путина о проведении референдумов в Донбассе — это «тревожная эскалация». Она также назвала заявление Путина угрозой и призвала отнестись к нему серьезно.

Российский президент заявил, что в России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Кроме того, Путин заявил о возможности использования ядерного оружия, подчеркнув, что «это не блеф». По его мнению, шантажировать применением ядерного оружия Москву пытаются ряд западных стран.

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Анжелика Бережная
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