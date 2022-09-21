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Названа доля ожидающих нападения на страну россиян

Опрос ВЦИОМ показал, что больше 40% россиян сочли реальной угрозу военного нападения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Больше 40 процентов российских граждан сочли реальной угрозу военного нападения на страну, 50 процентов жителей его не ожидают. Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, большая часть респондентов (62 процента), уверенных в возможности нападения на Россию, назвала потенциальным врагом США. Треть россиян инициатором вероятных атак посчитало Украину. О рисках, исходящих для России со стороны Польши, высказались 26 процентов граждан.

Согласно данным прошлого исследования, в августе 2019 года угрозу со стороны США видели 53 процента россиян, Украины — 26 процентов, Польши — 4 процента.

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20 сентября 2022

Всероссийский телефонный опрос проводился среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет по стратифицированной случайной выборке.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил частичную мобилизацию столкновением на Украине с военным потенциалом НАТО.

Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также в эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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