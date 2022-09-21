Песков объяснил порядок призыва в рамках частичной мобилизации

Песков заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным

Призыв до 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации будет не одномоментным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

При этом представитель Кремля заявил, что в указе президента России не говорится, сколько именно продлится период частичной мобилизации в стране.

О частичной мобилизации ранее 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Указ о проведении мобилизационных мероприятий уже опубликован на сайте Кремля.

Позднее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).