Плющенко дал совет сборной России по футболу после недопуска на Евро-2024

Плющенко заявил, что сборной России нужно повышать мастерство после недопуска на Евро-2024

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дал совет сборной России по футболу после недопуска на отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Плохо это. Но мы, спортсмены, уже давно к этому готовы», — заявил Плющенко. Он посчитал, что команде нужно продолжать соревноваться внутри России, повышая наше мастерство и готовясь побеждать на международных турнирах.

20 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024. В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

