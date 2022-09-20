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Спорт

Россию не допустили до жеребьевки Евро-2024

УЕФА не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира Евро-2024

Фото: Globallookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил сборную России до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза РФС).

В УЕФА заявили, что причиной стало февральское решение о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, действующее до дальнейшего уведомления. Жеребьевка состоится 9 октября.

Ранее 20 сентября в Украинской ассоциации футбола заявили о недопуске сборной России по футболу до жеребьевки Евро-2024. Глава организации Андрей Павелко отметил, что россияне не смогут принимать участие в официальных международных соревнованиях как минимум до 2024 года.

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.

Анастасия Борисова
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