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Спорт

На Украине заявили о недопуске сборной России по футболу до жеребьевки Евро-2024

В Украинской ассоциации футбола заявили о недопуске сборной России до жеребьевки Евро-2024

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили о недопуске сборной России по футболу до жеребьевки Евро-2024. Слова главы организации Андрея Павелко приводят в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Как мы и требовали, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте», — написал Павелко. Он отметил, что россияне не смогут принимать участие в официальных международных соревнованиях как минимум до 2024 года.

Ранее Павелко призвал отстранить сборную России от отборочного турнира Евро-2024. «Сейчас мы прилагаем усилия на уровне Cоюза европейских футбольных ассоциаций, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора», — заявил он.

28 февраля Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
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