На Украине призвали отстранить сборную России по футболу от жеребьевки Евро-2024
Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала отстранить сборную России от жеребьевки отбора чемпионата Европы-2024. Об этом сообщается на сайте организации.
«Сейчас мы прилагаем усилия на уровне [Cоюза европейских футбольных ассоциаций] УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке отбора Евро-2024, которая должна пройти 9 октября во Франкфурте-на-Майне», — заявил президент УАФ Андрей Павелко.
Ранее УАФ обратилась в УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина. Организация призвала руководящие футбольные органы сделать все для отмены поединка.
28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.