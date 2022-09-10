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Спорт

Украинская ассоциация призвала ФИФА и УЕФА отменить матч боснийцев с россиянами

Украинская ассоциация призвала ФИФА и УЕФА отменить матч Боснии и Герцеговины с россиянами

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина. Об этом сообщается на сайте УАФ.

Организация призвала руководящие футбольные органы сделать все для отмены поединка. Украинцы также упрекнули боснийцев, которые согласились провести матч. «В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства», — говорится в заявлении.

Ранее 10 сентября с призывом к игрокам Боснии и Герцеговины отказаться от матча с Россией выступил форвард сборной Украины Артем Кравец. Игра должна пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Алексей Гусев
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