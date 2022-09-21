В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных

Сенатор Святенко заявила о подготовке поправок к ТК о защите прав мобилизованных россиян

В России начали готовить поправки к Трудовому кодексу (ТК), касающиеся защиты трудовых прав граждан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом заявила ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Сенатор подчеркнула важность такой инициативы в нынешнее время. «Сейчас работаем над этим. Важно, чтобы человек, когда он уходит как мобилизованный и покидает свое рабочее место, сохранил за собой это место», — сказала Святенко.

Она допустила, что в ТК РФ закрепят меры по государственной компенсации для граждан в случае потери рабочего места.

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.