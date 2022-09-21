Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Замглавы МИД заявил о попытке Запада сохранить выгодный лишь ему мировой порядок

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Запад хочет сохранить выгодный лишь ему мировой порядок
Сергей Вершинин

Сергей Вершинин. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что западные страны упорно пытаются сохранить мировой порядок, который является выгодным лишь для них самих. Он отметил, что при этом они своими санкциями в отношении Москвы подорвали фундаментальные основы глобальной экономической системы, сообщает ТАСС.

«В этом году на смену пандемии пришли новые угрозы глобального характера, вызванные санкционной лихорадкой западных стран. Их нежелание договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие страны с целью навязать соответствующую линию поведения, лишить суверенитета и, по сути, превратить их в послушных управляемых сателлитов привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы», — заявил дипломат.

По его словам, Запад хочет сохранить устоявшийся, выгодный только ему мировой порядок, чтобы все государства жили не в соответствии с международным правом, а по правилам, придуманным рядом стран, которые они, в свою очередь, сами же регулярно нарушают.

Ранее журналисты China Daily предрекли Евросоюзу наибольший проигрыш при любом исходе конфликта на Украине. Они указали, что страны ЕС столкнутся с последствиями украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о переходе к новой тактике российской спецоперации на Украине
Стало известно о планах Госдумы признать Greenpeace иноагентом
Замглавы МИД заявил о попытке Запада сохранить выгодный лишь ему мировой порядок
Поставки российского угля в Китай достигли максимума за пять лет
Макрон призвал отказаться от деления мира на блоки
Президент Перу в ООН призвал к мирному решению украинского конфликта
Врач заявил об отсутствии необходимости постоянно лечить заложенность носа
В Казахстане и Вьетнаме приостановили прием карт «Мир»
Аналитик раскрыл влияние доллара на мировую экономику
Зеленский прокомментировал проведение референдумов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.