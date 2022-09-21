Замглавы МИД заявил о попытке Запада сохранить выгодный лишь ему мировой порядок

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Запад хочет сохранить выгодный лишь ему мировой порядок

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин рассказал, что западные страны упорно пытаются сохранить мировой порядок, который является выгодным лишь для них самих. Он отметил, что при этом они своими санкциями в отношении Москвы подорвали фундаментальные основы глобальной экономической системы, сообщает ТАСС.

«В этом году на смену пандемии пришли новые угрозы глобального характера, вызванные санкционной лихорадкой западных стран. Их нежелание договариваться о взаимных гарантиях безопасности, возрастающее агрессивное давление на другие страны с целью навязать соответствующую линию поведения, лишить суверенитета и, по сути, превратить их в послушных управляемых сателлитов привело к подрыву фундаментальных основ экономической системы», — заявил дипломат.

По его словам, Запад хочет сохранить устоявшийся, выгодный только ему мировой порядок, чтобы все государства жили не в соответствии с международным правом, а по правилам, придуманным рядом стран, которые они, в свою очередь, сами же регулярно нарушают.

Ранее журналисты China Daily предрекли Евросоюзу наибольший проигрыш при любом исходе конфликта на Украине. Они указали, что страны ЕС столкнутся с последствиями украинского кризиса не только в сфере экономики и благосостояния, но и в плане геополитики.