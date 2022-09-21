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Кремль опроверг изменение статуса СВО после объявления частичной мобилизации

Песков опроверг изменение статуса СВО после объявления частичной мобилизации в России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Никакие решения об изменении статуса специальной операции (СВО) и о введении военного положения не принимались после объявления в России частичной мобилизации. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Никаких решений на этот счет не было», — отметил Песков, комментируя соответствующий вопрос.

До этого представитель Кремля объяснил частичную мобилизацию столкновением на Украине с военным потенциалом НАТО.

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20 сентября 2022

21 сентября президент России Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. В нем глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Позже министр обороны Сергей Шойгу после объявления в России частичной мобилизации перечислил категории граждан, которые будут призываться. Он отметил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Анна Щербакова
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