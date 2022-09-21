В России оценили иранскую копию «Корнета»

«Российская газета» рассказала об иранском ПТРК Dehlaviyeh с «двойным пуском»

Иранский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Dehlaviyeh, который считается копией российского ПТРК «Корнет», может преодолевать активную защиту танков. Возможности ПТРК оценил военный эксперт Юрий Лямин. Его слова приводит «Российская газета».

Версия ПТРК с пусковой установкой для двух ракет позволяет осуществлять «двойной пуск» противотанковых ракет. Лямин отметил, что это значительно повышает шансы на преодоление комплексов активной защиты бронетехники. Также ПТРК оснащен выносным пультом, который позволяет управлять комплексом на расстоянии до 150 метров.

Dehlaviyeh получил треногу от ПТРК Toophan, который является копией американского BGM-71 TOW. Ракета иранского ПТРК может пробить до 1200 миллиметров брони, а дальность стрельбы составляет 7000 метров.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что для российского ПТРК «Корнет» разрабатывают новый алгоритм работы, который предусматривает одновременный пуск двух ракет по цели.

В августе в «Ростехе» сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения поставил Минобороны России партию прицелов для ПТРК «Корнет».

