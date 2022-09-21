Стали известны дата и место похорон актера Сергея Пускепалиса

Стали известны дата и место похорон погибшего в ДТП актера Сергея Пускепалиса

Стали известны дата и место похорон российского актера Сергея Пускепалиса, который погиб в ДТП 20 сентября в возрасте 56 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Театра имени Федора Волкова, художественным руководителем которого артист являлся с 2019 года.

Прощание с Пускепалисом состоится 22 сентября в культурном учреждении в Ярославле. Траурные мероприятия в Театре им. Федора Волкова будут проходить с 9:00 до 12:30 в большом зрительном зале, после чего в Казанском монастыре состоится отпевание актера.

Похороны артиста пройдут в городе Железноводске Ставропольского края 23 сентября.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Сергея Пускепалиса.

О смерти 56-летнего актера стало известно 20 сентября. Он погиб в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал Пускепалис, врезался в грузовую машину. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.