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В Белгороде сработала система ПВО

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде сработала ПВО

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в российском Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как написал Гладков, на данный момент последствия атаки и данные о пострадавших уточняются. «Если они будут, обязательно дополнительно вам их сообщу», — добавил он.

21 сентября Вячеслав Гладков сообщал, что после обстрела в селе Логачевка в Белгородской области загорелся частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет.

16 сентября также стало известно об обстреле приграничного города Валуйки. По данным властей, в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Кроме того, оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего было нарушено электроснабжение города.

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Марина Совина
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